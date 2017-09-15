Жители Северо-Запада стали больше тратить на путешествия

"Яндекс.Деньги" выяснили, сколько тратили жители Северо-Западного федерального округа на летние путешествия по России и за границей.

Этим летом жители СЗФО стали больше тратить на путешествия: по сравнению с июнем-августом 2016 года их расходы в целом выросли на 21%. При этом число самих туристов уменьшилось на 20%.

Как удалось выяснить в ходе исследования, жители Северо-Западного региона путешествовали на поездах чаще, чем на самолетах.

Жители СЗФО стали также больше тратить на экскурсии и развлечения в отпусках.

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