10:32, 15 Сентября 2017
Жители Северо-Запада стали больше тратить на путешествия
По теме
Загрузка...
"Яндекс.Деньги" выяснили, сколько тратили жители Северо-Западного федерального округа на летние путешествия по России и за границей.
Этим летом жители СЗФО стали больше тратить на путешествия: по сравнению с июнем-августом 2016 года их расходы в целом выросли на 21%. При этом число самих туристов уменьшилось на 20%.
Как удалось выяснить в ходе исследования, жители Северо-Западного региона путешествовали на поездах чаще, чем на самолетах.
Жители СЗФО стали также больше тратить на экскурсии и развлечения в отпусках.
Подробности – по ссылке.
По теме
Выбор читателей
11.09.2017, 19:55
08.09.2017, 10:19
08.09.2017, 16:39
11.09.2017, 08:56
12.09.2017, 21:12
12.09.2017, 17:03
Аналитика
Сегодня 14:30
Капитал
На самом берегу Онежского озера строится новый жилищный комплекс класса комфорт плюс.
14.09.2017 11:55
13.09.2017 09:21
12.09.2017 17:03
Чтиво
14.09.2017 09:43
Без политики
SKODA хорошо известна своими многочисленными практичными решениями, которые предложены дизайнерами и конструкторами для обеспечения дополнительного комфорта водителя и пассажиров.
13.09.2017 11:50
11.09.2017 10:16
04.09.2017 17:13
Медиа
10.09.2017 12:59
Афиша
Сегодня в городе (11)
детям
Комментарии