10:49, 03 Июля 2017
Жители трех районов Петрозаводска на сутки останутся без горячей воды
По теме
Загрузка...
Жители Кукковки, Голиковки и Зареки на сутки останутся без горячего водоснабжения.
Об этом было объявлено сегодня на заседании штаба по вопросам ЖКХ в мэрии города.
В связи с необходимостью подключения к сетям строящегося на Комсомольском проспекте Президентского кадетского корпуса три микрорайона города на одни сутки останутся без горячей воды. Предполагается, что произойдет это 12 или 13 июля. С точной датой коммунальщики должны определиться в течение нескольких дней.
"Это планировалось давно, и это неизбежная ситуация. Все подготовительные работы проведены, и на один день необходимо отключить горячую воду", - отметила замглавы Петрозаводска Юлия Мизинкова.
По теме
Выбор читателей
26.06.2017, 14:23
26.06.2017, 16:38
30.06.2017, 06:40
26.06.2017, 09:38
Аналитика
Сегодня 09:44
Тема недели
Эксклюзивное интервью с Галиной Васильевой.
30.06.2017 14:08
30.06.2017 09:42
27.06.2017 12:45
Чтиво
30.06.2017 11:11
Личное мнение
Политический публицист Олег Реут рассуждает, почему сейчас не 37-й год.
27.06.2017 11:22
26.06.2017 14:23
21.06.2017 12:47
Медиа
Новое
Сегодня 10:48
Опрос
Если бы выборы главы Карелии состоялись в это воскресенье, за кого бы вы отдали свой голос?
Комментарии