Жители трех районов Петрозаводска на сутки останутся без горячей воды

Жители Кукковки, Голиковки и Зареки на сутки останутся без горячего водоснабжения.

Об этом было объявлено сегодня на заседании штаба по вопросам ЖКХ в мэрии города.

В связи с необходимостью подключения к сетям строящегося на Комсомольском проспекте Президентского кадетского корпуса три микрорайона города на одни сутки останутся без горячей воды. Предполагается, что произойдет это 12 или 13 июля. С точной датой коммунальщики должны определиться в течение нескольких дней.

"Это планировалось давно, и это неизбежная ситуация. Все подготовительные работы проведены, и на один день необходимо отключить горячую воду", - отметила замглавы Петрозаводска Юлия Мизинкова.