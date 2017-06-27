Жителя Карелии, который украл деньги из микроволновки и убил соседа, отправили в колонию

Назначено наказание ранее судимому мужчине, который ездил по Карелии и совершал преступления, сообщили в городском суде Петрозаводска.

Петрозаводский городской суд вынесен приговор ранее судимому жителю Карелии, который в мае 2016 года, находясь в поселке Эссойла в гостях у малознакомой женщины, после совместного распития спиртных напитков украл из ее кошелька, спрятанного в микроволновую печь, 20 тысяч рублей.

Он же в одну из ночей июня прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в Петрозаводске в гостях у знакомого, в ходе ссоры с ним нанес ему удар ножом в грудь, причинив легкий вред здоровью, а также высказал ему угрозу убийством.

После этого мужчина зашел к соседям своего знакомого, где в ходе конфликта нанес хозяину квартиры удар ножом в руку и избил руками, обутыми ногами, а также деревянной полкой, причинив ему тяжкий вред здоровью в виде открытой черепно-мозговой травмы, от которой потерпевший скончался на месте происшествия.

Утром разгулявшийся мужчина зашел в гости к другому знакомому и открыто похитил у него электроплитку, продукты питания и одежду на общую сумму свыше 3 тысяч рублей. Игнорируя требование знакомого положить его вещи и продукты на место, с места преступления скрылся.

Назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.