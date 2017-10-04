Жителя Карелии, промышлявшего кражами, задержали в Петербурге

Подозреваемый из северного района республики специализировался на кражах из офисных помещений.

Как сообщили в МВД Карелии, сотрудники уголовного розыска Петрозаводска установили подозреваемого в нескольких хищениях из офисных помещений. Так, он наведался в один из центров оказания платных медицинских услуг и похитил с рабочего места администратора сумку. Ущерб от его действий превысил 20 тысяч рублей.

Также уроженец северного района республики подозревается в иных хищениях. Оперативники, установив личность подозреваемого, объявили его в розыск, и он был задержан в Санкт-Петербурге.

В настоящее время 30-летний фигурант нескольких уголовных дел находится под стражей. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.