Жителя Лоухи отправили к наркологу за угрозы убить подругу

Лоухский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя, угрожавшего зарубить топором свою приятельницу, сообщает прокуратура Карелии.

В августе 2016 года безработный, ранее судимый, 30-летний житель поселка Лоухи распивал спиртное со своей подругой и ее одноклассником.

После ухода гостя хозяин из ревности затеял с женщиной конфликт и начал ее избивать, а затем замахнулся топором над головой сожительницы и угрожал убить ее.

Суд назначил виновному наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 8 месяцев.

Поскольку мужчина совершил преступление, как и предыдущее, в состоянии алкогольного опьянения, а также неоднократно привлекался к ответственности за нарушения антиалкогольного законодательства, суд возложил на него обязанность в период испытательного срока пройти обследование у врача-нарколога.