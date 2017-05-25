Жителя Петрозаводска не стали штрафовать за парковку на газоне

ГИБДД не стала наказывать жителя Петрозаводска, припарковавшего свой автомобиль на газоне.

На страницах паблика "Живой Петрозаводск" горожанин рассказал, как пытался заставить ГИБДД оштрафовать водителя, припарковавшего свой автомобиль на газоне.

"На дворовой территории на газоне был припаркован автомобиль. Дело было в апреле, когда выпал свежий апрельский снежок. Фото автомобиля я отправил в ГИБДД, но штрафовать автовладельца не стали, так как "зеленые насаждения", о которых идет речь в законе, "под снегом не видны", - написал возмущенный петрозаводчанин.

Борец за справедливость написал жалобу на это решение, о том, что такое бездействие провоцирует водителей на нарушения. И ему пришел ответ на эту жалобу.

В ответе от ГИБДД было сказано, что по фото трудно определить, является ли то присыпанное снегом место, где стоит автомобиль, газоном.