Жителя Петрозаводска оштрафовали на 20 тыс рублей за "минирование" ночного клуба

Петрозаводский городской суд приговорил к штрафу в 20 тысяч рублей местного жителя, заявившего о бомбе в ночном клубе, сообщает прокуратура Карелии.

В марте 25-летний житель Петрозаводска проводил время в ночном клубе и употреблял спиртные напитки, но был вынужден по предложению сотрудников охраны покинуть заведение из-за неподобающего поведения.

Решив отомстить за прерванный вечер, он позвонил в единую службу спасения "112" и сообщил о заложенном в клубе взрывном устройстве.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и МЧС, произведена эвакуация посетителей клуба, однако взрывное устройство обнаружено не было.

Через три часа подозреваемый был задержан сотрудниками полиции и в ходе расследования уголовного дела полностью признал свою вину.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.