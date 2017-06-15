09:52, 15 Июня 2017
Жителям Карелии предлагают работу и жилье в Крыму: вакансии и зарплаты
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В министерство социальной защиты, труда и занятости Карелии поступили предложения о замещении вакансий на территории Крыма.
В базе данных – почти 8 тысяч вакансий, из них более 200 – с предоставлением жилья.
Крымским компаниям нужны работники самых разных специальностей. Зарплаты предлагают разные – от 3,7 тысячи рублей (лаборанту) до 40 тысяч (директору по капительному строительству с предоставлением жилья).
Тем, кто решит переселиться в Крым по направлению служб занятости, положены "подъемные" за счет бюджета.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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