Жителям Карелии предлагают работу на руднике в Норвегии и другие вакансии за рубежом

Служба исследований компании HeadHunter Северо-Запад проанализировала вакансии в Карелии и регионах СЗФО в октябре и отобрала самые интересные предложения для соискателей, которые хотели бы получить опыт работы за рубежом.

Одна из вакансий – учитель английского языка. Работать придется в самой северной части Норвегии (архипелаг Шпицберген), зарплата составляет от 60 тысяч рублей.

Кандидат должен иметь высшее профессиональное педагогическое образование и обладать опытом подготовки к ГИА и ЕГЭ. Еще ряд требований к специалисту: стаж работы в образовании от 3-х лет; владение ПК, желание и умение работать с детьми; наличие загранпаспорта.

Работодатель предлагает работу в общеобразовательной школе рудника Баренцбург, расположенной на архипелаге Шпицберген (Норвегия), оформление в соответствии с ТК РФ, срочный трудовой договор от 6 месяцев до 5 лет, а также оплату проезда от Москвы до места работы.

О других вакансиях читайте на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".