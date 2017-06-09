Жителям Карелии рассказали, где опасно ловить рыбу

Филиал "Карелэнерго" напомнил правила безопасной рыбалки.

Категорически запрещается ловить рыбу в охранных зонах ЛЭП, сообщили в "Карелэнерго".

Охранная зона воздушных линий электропередачи в зависимости от ее напряжения составляет от 2 до 55 метров. Выбирайте для рыбалки места вдали от ЛЭП.

Забрасывать блесны и другие снасти вблизи ЛЭП опасно – мокрая леска – хороший проводник тока. Зацепившись снастью за провод можно попасть под напряжение.

Высота опор распределительных линий электропередачи в сельской местности в среднем составляет 9-11 метров, высота подвеса нижнего электропровода – 6-9, а длина удилищ – от 4 до 12 метров. Таким образом, поднятое вверх удилище может коснуться провода, что приведет к поражению человека электрическим током. При перемещениях под воздушными линиями электропередачи следует проносить удилище, опустив его параллельно земле. Смертельно опасно поднимать удилища, нести их на плече – во избежание приближения и случайного прикосновения к проводам.

Но совсем необязательно прикасаться к токоведущим частям, чтобы получить смертельный удар. Благодаря высокой разности потенциалов электрический ток может "пробить" воздушный промежуток длиной до нескольких метров. При повышенной влажности воздуха опасное расстояние возрастает, а при использовании углепластиковых удилищ оно может достигать десятка метров. Даже в паспорт такой удочки включен пункт, предупреждающий об опасности поражения электротоком и недопустимости использования их вблизи линий электропередачи. На каждой удочке из такого материала есть предупреждающий знак опасности.

Если удилище или леска приближаются на недопустимо близкое расстояние к проводам, под напряжением оказывается не только тот, кто держит удочку, но и все находящиеся рядом в радиусе 8 метров.

Помните – безопасного электрического тока не бывает. Соблюдение простых мер электробезопасности поможет Вам избежать опасности и в случае чрезвычайной ситуации спасти Вашу жизнь и жизни окружающих.