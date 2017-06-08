Жителям Карелии разрешили охотиться на кабана

В Карелии 1 июня открыта охота на кабана, сообщает сегодня министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства республики.

"Допустимые способы осуществления охоты – с засидки (из укрытия). К добыче разрешены все половозрастные группы, за исключением особей до одного года и самок, имеющих приплод текущего года, добыча которых будет возможна с 1 октября 2017 года", - отмечают в Минсельхозе.

Сезон охоты на кабана продлится до 31 декабря 2017 года.