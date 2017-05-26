Жителям Олонца предлагают сделать город красивым к Дню Карелии

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15:53, 26 Мая 2017

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Местная газета "Сосед" объявила акцию "Красивый город", приуроченную к празднованию Дня Республики-2017.

Акция пройдет с 20 мая по 12 июня. "Мы хотим поддержать энтузиастов, в свое личное время благоустраивающих дворы, подъезды, балконы, а, может быть, даже и увеличить число олончан, желающих украсить территорию у своих домов", - пишут "Соседи". 

Учреждаются 3 номинации акции: "Самый красивый двор", "Самый уютный подъезд", "Самый цветущий балкон". 
Участвовать могут все желающие - как жители города, так и окрестных поселений, жители многоквартирных домов и частных владений. Фотографии красивых дворов, уютных подъездов, нарядных балконов можно приносить или присылать в группу ВКонтакте https://vk.com/album-4633873_246084744, на электронную почту sosed-gazeta@mail.ru

Все фотографии будут выложены в группе ВКонтакте, фото победителей будут напечатаны в газете. Итоги акции подведут 15 июня. Победителей ждут сладкие призы. 

"Надеемся, что наша акция поможет изменить равнодушное отношение большей части людей в заинтересованный, рачительный и творческий подход к содержанию своего двора и подъезда", - говорят журналисты.

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