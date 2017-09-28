Жителю Карелии грозит до 4 лет колонии за хранение обреза

Полиция Пряжинского района возбудила уголовное дело о незаконном хранении оружия, сообщает МВД Карелии.

В полицию Пряжинского района поступила оперативная информация о том, что житель Петрозаводска, имеющий дом в одном из поселков, незаконно хранит оружие.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что 49-летний гражданин в свое время получил в наследство дом. В нем обнаружил обрез гладкоствольного ружья. В дальнейшем он проигнорировал требования закона и оставил ружье на хранение в доме.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РФ, санкция которой предусматривает до 4 лет лишения свободы.