11:24, 28 Сентября 2017
Жителю Карелии грозит до 4 лет колонии за хранение обреза
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Полиция Пряжинского района возбудила уголовное дело о незаконном хранении оружия, сообщает МВД Карелии.
В полицию Пряжинского района поступила оперативная информация о том, что житель Петрозаводска, имеющий дом в одном из поселков, незаконно хранит оружие.
Сотрудники уголовного розыска выяснили, что 49-летний гражданин в свое время получил в наследство дом. В нем обнаружил обрез гладкоствольного ружья. В дальнейшем он проигнорировал требования закона и оставил ружье на хранение в доме.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РФ, санкция которой предусматривает до 4 лет лишения свободы.
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