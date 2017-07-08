Жителю Карелии не разрешили привезти домой 15 кг вкусной еды из Финляндии

Более 10 кг готовой мясной и молочной продукции было возвращено в Финляндию, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

Житель Сортавалы 6 июля, следуя через пограничный пункт пропуска "Вяртсиля" из Финляндии, пытался ввезти йогурт, творог, масло, колбасные изделия со значительным превышением нормы ввоза: перевес составил 10 кг 550 г.

Так как разрешения Россельхознадзора и ветеринарного сертификата страны-отправителя на продукцию не было, то ввоз груза был запрещен. В протоколе об административном правонарушении его владелец указал, что купил продукцию, не суммировав ее вес.

За выявленное нарушение требований действующего законодательства физическое лицо привлечено к административной ответственности, а продукцию в количестве 10 кг 550 г ему пришлось вернуть в Финляндию.