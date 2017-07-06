Жителю Кондопоги запретили садиться за руль из-за долга

В Карелии судебные приставы ограничили жителю Кондопоги возможность пользоваться водительским удостоверением, сообщает ведомство.

По информации УФССП по Карелии, житель Кондопоги не выплачивал 50 тысяч рублей, По сведениям, полученным из ГИБДД, стало известно, что у должника имеется водительское удостоверение.

Должник получил уведомление о временном ограничении на пользование правом на управление транспортным средством, однако задолженность гасить не стал.

Тогда в ОСП Кондопожского района вынесли постановление об ограничении права, которое направлено в ГИБДД.

"Теперь только от самого должника зависит, когда он снова сможет сесть за руль", - отмечают в службе судебных приставов.