Жителю Петрозаводска пришлось демонтировать незаконное остекление лоджии

В Петрозаводске суд прекратил производство по гражданскому делу о демонтаже козырька и остекления лоджии.

Как следует из материалов дела, на части фасада, примыкающей к лоджии квартиры петрозаводчанки, ее сосед установил козырек и остеклил лоджию.

По информации управляющей компании, собрания по использованию общедомового имущества - фасада дома - не проводилось.

Жилищная инспекция в адрес ответчика направила предписание о демонтаже козырька и остекления лоджии или согласовании использования общего имущества в установленном законом порядке.

"19 июня судом было прекращено производство по гражданскому делу в связи с отказом истца от иска. Собственник жилого помещения самостоятельно демонтировал козырек и остекление лоджии", - говорится в сообщении суда.