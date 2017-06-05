10:53, 05 Июня 2017
Жительница Карелии нарушила ПДД и пострадала в аварии
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В Сортавальском районе столкнулись две иномарки, травмы получила женщина-водитель, нарушившая ПДД, сообщили в ГИБДД Карелии.
В минувшее воскресенье 4 июня в 17:25 на 261 км автодороги А-121 "Сортавала" в Сортавальском районе произошло столкновение двух транспортных средств.
По предварительным данным, женщина, управляя автомобилем Volkswagen Golf, при повороте налево не предоставила преимущества автомобилю Audi A4, который двигался по главной дороге во встречном направлении.
В результате происшествия травмы получила водитель Volkswagen По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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