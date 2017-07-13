Жительница Карелии обокрала спавшего в автобусе мужчину

Беломорские полицейские установили подозреваемую в краже телефона, сообщает МВД по Карелии.

В дежурную часть Беломорского района поступило сообщение от жителя Петрозаводска, который сообщил о краже телефона. Он пояснил, что при поездке на рейсовом автобусе из Беломорска в Петрозаводск, уснул. А когда проснулся, то обнаружил отсутствие сотового.

Полицейские опросили попутчиков потерпевшего. Но все в один голос заявляли, что не видели мобильного.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую в краже. 40-летняя жительница Беломорска ехала на том же автобусе. В первоначальных показаниях северянка заявляла, что телефон не видела. Как выяснили стражи порядка, беломорчанка обманула полицейских. В ту ночь, когда гаджет выпал из кармана владельца, женщина подняла его и стала пользоваться самостоятельно.

Возбуждено уголовное дело по ч.1. ст.158 УК РФ – "Кража", санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до двух лет.