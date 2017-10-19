15:24, 19 Октября 2017
Жительница Карелии попала в переделку, пропив бензопилу сожителя
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Женщина осуждена за заведомо ложный донос о совершении преступления , сообщили в городском суде Кондопоги.
Вынесен приговор в отношении жительницы села Спасская Губа Кондопожского района, которая в июле, желая ввести в заблуждение правоохранительный орган, чтобы скрыть от сожителя факт продажи бензопилы для приобретения спиртного и боясь возможного конфликта с ним, сообщила в полицию о якобы совершенной краже бензопилы из своей квартиры.
Действия виновной судом квалифицированы как ложный донос.
С учетом личности подсудимой, которая полностью признала свою вину, ей назначено наказание в виде обязательных работ на срок 180 часов.
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