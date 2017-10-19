Жительница Карелии попала в переделку, пропив бензопилу сожителя

Женщина осуждена за заведомо ложный донос о совершении преступления , сообщили в городском суде Кондопоги.

Вынесен приговор в отношении жительницы села Спасская Губа Кондопожского района, которая в июле, желая ввести в заблуждение правоохранительный орган, чтобы скрыть от сожителя факт продажи бензопилы для приобретения спиртного и боясь возможного конфликта с ним, сообщила в полицию о якобы совершенной краже бензопилы из своей квартиры.

Действия виновной судом квалифицированы как ложный донос.

С учетом личности подсудимой, которая полностью признала свою вину, ей назначено наказание в виде обязательных работ на срок 180 часов.