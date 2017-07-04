Жительницу Карелии пригласили убрать квартиру, а она "убрала" деньги из кармана

В Олонецком районе уборщица обчистила своего "работодателя".

Как сообщили в МВД Карелии, в полицию Олонецкого района обратился 51-летний житель одного из поселков с заявлением о пропаже денег. Поясняя обстоятельства, мужчина рассказал, что находился у себя дома, уснул, а более чем 4 тысячи рублей находились в кармане шорт. Кто с преступным умыслом мог побывать в доме хозяина – было неизвестно.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что незадолго до происшествия потерпевший договаривался с одной из жительниц поселка об уборке жилья. Девушка должна была привести дом в порядок за незначительную оплату.

Полицейские установили, что именно несовершеннолетняя односельчанка заявителя причастна к краже. Девушка пришла в дом потерпевшего в тот момент, когда он спал. Убираться она не стала, но проверила карманы спящего и впоследствии потратила обнаруженные деньги на собственные нужды.

По признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, возбуждено уголовное дело.