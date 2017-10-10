Жительница Карелии съела у соседа домашние заготовки
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В Пряже местный житель пожаловался, что у него из кладовки пропадают продукты, сообщили в МВД Карелии.
В полицию поселка Пряжа на прошедшей неделе обратился житель многоквартирного дома с сообщением о том, что из его кладовки, расположенной в цокольном помещении дома, стали пропадать продукты.
Полицейские установили подозреваемую – жительницу того же подъезда, которая недавно арендовала квартиру. Как выяснили оперативники, 36-летняя гражданка периодически с помощью отвертки снимала замок с кладовки, похищала домашние заготовки, спиртное и другие продукты, затем вновь монтировала запирающее устройство и употребляла похищенное.
В ходе беседы со стражами правопорядка женщина рассказала о пяти подобных эпизодах.
По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.
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