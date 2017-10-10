Жительница Карелии съела у соседа домашние заготовки

В Пряже местный житель пожаловался, что у него из кладовки пропадают продукты, сообщили в МВД Карелии.

В полицию поселка Пряжа на прошедшей неделе обратился житель многоквартирного дома с сообщением о том, что из его кладовки, расположенной в цокольном помещении дома, стали пропадать продукты.

Полицейские установили подозреваемую – жительницу того же подъезда, которая недавно арендовала квартиру. Как выяснили оперативники, 36-летняя гражданка периодически с помощью отвертки снимала замок с кладовки, похищала домашние заготовки, спиртное и другие продукты, затем вновь монтировала запирающее устройство и употребляла похищенное.

В ходе беседы со стражами правопорядка женщина рассказала о пяти подобных эпизодах.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.