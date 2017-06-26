Жительница Карелии, задолжавшая госучреждению почти миллион рублей, чуть не потеряла машину

В Костомукше приставы хотели отобрать у местной жительницы машину за долги, но она не дала им это сделать, сообщил в управлении Службы судебных приставов.

В отделе приставов Костомукши находилось исполнительное производство, возбужденное в отношении местной жителдьницы, о взыскании ущерба от преступления в размере более 900 тыс. руб. в пользу государственного учреждения.

Женщина добровольно ущерб от преступления не возмещала. Тогда судебный пристав проверил имущественное положение гражданки.

В целях обеспечения исполнения решения суда на имущество должника — иномарку стоимостью 600 тыс. руб. был наложен арест. Не желая расставаться со своим имуществом, гражданка погасила долг в полном объеме на следующий день.

Как отмечают в ФССП Карелии, арест имущества – это самый эффективный способ заставить человека отдать долг.

"Как показывает практика, арест имущества должника является эффективной мерой принудительного исполнения, которую судебные приставы УФССП России по Республике Карелия применяют часто, таким образом побуждая граждан, имеющих задолженности по исполнительным производствам, расплатиться с долгами", - написали в ведомстве.