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Новости. Общество
10:26, 09 Июля 2017

Жительница Кеми получит квартиру в Петрозаводске по программе расселения аварийного жилья

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В День единого приема граждан жители Кемского района смогли обратиться лично к врио главы Карелии Артуру Парфенчикову.

С проблемой расселения аварийного жилья столкнулась и пенсионерка Елена Куземичева, обратившаяся к врио главы. Она живет в доме № 57 по улице Гидростроителей, который включен в Региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Руководитель региона сообщил, что по завершении регистрационных процедур Елене Куземичевой будет предоставлено жилье в Петрозаводске, равнозначное по общей площади ее квартире, с сохранением количества комнат.

Главе администрации Кемского района Юрию Разумейчику руководитель региона предложил в недельный срок решить вопрос по расчистке дренажной канавы и отсыпке дороги на улице Подужемская. С такой просьбой к Артуру Парфенчикову обратилась жительница Кеми Галина Гридина.

Очередной День единого приема граждан показал, что жителями Карелии наиболее часто задаются вопросы, связанные с расселением аварийного фонда, оказанием жилищно-коммунальных услуг и состоянием дорог, обеспечением лекарственными препаратами и работой медицинских учреждений, отметили в пресс-службе правительства региона.

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