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Новости. Криминал
09:15, 03 Октября 2017

Жительница Костомукши избила инспектора полиции у себя дома

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В Костомукше женщина обвиняется в применении насилия в отношении сотрудника полиции, сообщает СУСК по Карелии.

По версии следствия, 10 сентября инспектор по делам несовершеннолетних посетила семью, где родители несовершеннолетних детей систематически злоупотребляют спиртными напитками.

После выявленных нарушений инспектор составила административные протоколы о ненадлежащем исполнении обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Тогда 33-летняя мать порвала административные материалы и напала на инспектора, нанеся ей несколько ударов руками и ногой.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемая полностью признала свою вину, извинилась перед потерпевшей, возместив ей моральный вред. В настоящее время в суд направлено ходатайство о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) в связи с применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

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