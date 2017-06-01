Жительница Костомукши присвоила зарплату коллеги

Полицейские Костомукши раскрыли обстоятельства присвоения денежных средств в одном из городских предприятий, сообщает МВД Карелии.

В дежурную часть в Костомукше обратилась финансовый работник местного предприятия. Она пояснила, что на рабочем месте произошел инцидент, который не получается разрешить без вмешательства стражей правопорядка.

В апреле в день выдачи заработной платы к кассиру обратилась одна из сотрудниц с просьбой выдать ей получку сослуживицы. По ее словам п, женщина, находясь в другом районе Карелии, сама по телефону попросила об этом коллегу. В кассе согласились и выдали 35-летней сотруднице ее зарплату, а также более 18 тысяч рублей за другую работницу.

Когда отсутствовавшая женщина вернулась в город, то коллега ей сказала, что зарплату за нее не получила. Но в кассе уверяли в обратном.

Ранее судимой фигурантке уголовного дела, предусмотренного ч. 1 ст. 160 УК РФ, грозит лишение свободы на срок до двух лет.