Жительница Ладвы пожаловалась властям на шум от цеха по распилке камня

Руководитель администрации лавы Карелии Татьяна Игнатьева пообещала разобраться в ситуации с цехом, который появился в Ладве, сообщает пресс-служба правительства региона.

В День единого приема граждан в Прионежском районе к Игнатьевой обратилась жительница поселка Ладва с вопросом законности производства – распилки камня – прямо напротив их жилого дома. По ее словам, в ранее пустующем бывшем совхозном сооружении уже несколько лет работает цех камнеобработки. Здание постепенно разрасталось: с 2010 года пристройка к нему увеличилась в несколько раз. Шум от пиления мешает семье нормально жить. Работы в цехе ведутся с утра до позднего вечера, в выходные и праздничные дни, а останавливаются только в зимнее время.

Жительница Ладвы обращалась в различные инстанции, однако результата пока не добилась. Карельский Роспотребнадзор, проводивший исследования, не выявил превышения предельно допустимых уровней пыли и шума от производства.

"Мы живем как в цеху. Куда дальше стучаться и что делать, мы не знаем", - сказала женщина.

Игнатьева отметила, что вопрос требует тщательного рассмотрения и детального разбирательства. Необходима проверка целевого назначения земельного участка, всех разрешительных документов на строительство цеха, ввода его в эксплуатацию, на возведение пристройки. Требуется проверка соблюдения предприятием необходимых требований звукоизоляции. Органам власти республики по данному заявлению будут даны соответствующие поручения.