Жительница Мурманской области устроила в Карелии ДТП с пострадавшими

В Лоухском районе жительница Мурманской области не справилась с управлением иномарки и вылетела в кювет, есть пострадавшие, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сегодня утром, 14 сентября в 9.10, на 992 км ФАД Р-21 "Кола", в Лоухском районе, 35-летняя жительница Мурманской области не справилась с управлением автомобиля Opel Astra и вылетела в кювет.

В результате ДТП пострадала 65-летняя пассажирка иномарки, которая была доставлена в больницу.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, сообщили в ГИБДД Карелии.