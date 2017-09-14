14:33, 14 Сентября 2017
Жительница Мурманской области устроила в Карелии ДТП с пострадавшими
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В Лоухском районе жительница Мурманской области не справилась с управлением иномарки и вылетела в кювет, есть пострадавшие, сообщили в ГИБДД Карелии.
Сегодня утром, 14 сентября в 9.10, на 992 км ФАД Р-21 "Кола", в Лоухском районе, 35-летняя жительница Мурманской области не справилась с управлением автомобиля Opel Astra и вылетела в кювет.
В результате ДТП пострадала 65-летняя пассажирка иномарки, которая была доставлена в больницу.
Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, сообщили в ГИБДД Карелии.
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