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09:38, 26 Июня 2017

Жительница Петрозаводска, которая пропала в начале июня, найдена мертвой

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Петрозаводчанка Любовь С. 1954 года рождения, которая пропала 8 июня, найдена в лесу мертвой.

Ранее МВД Карелии сообщило, что полиция Петрозаводска разыскивает без вести пропавшую  Любовь С.1954 года рождения. Женщина вечером 8 июня ушла из дома №18 по улице Ключевой, и с тех пор ее местонахождение было неизвестно.

Камера видеонаблюдения, установленная во дворе дома, где жила Любовь С., зафиксировала, как женщина уходит в неизвестном направлении. Не исключено, что камера зафиксировала последние минуты жизни пенсионерки.

Как стало известно "Столице на Онего", 23 июня женщина была обнаружена мертвой. Тело нашли в лесополосе в черте города. Сотрудники правоохранительных органов склоняются к тому, что женщина совершила самоубийство. Ранее она высказывала намерения свести счеты с жизнью. Проводится проверка.  

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