09:00, 05 Июля 2017
Жительница Петрозаводска лишилась оленьих шкур на границе с Финляндией
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В Карелии у женщины на границе отобрали две оленьих шкуры, которые ей подарили финские друзья, сообщает территориальное управление Россельхознадзора.
Возвращаясь из Финляндии, жительница Петрозаводска, пыталась ввезти через МАПП "Люття" в Карелию две оленьих шкуры без необходимых в данном случае клеймения и документов, подтверждающих проведение таксидермической обработки и приобретение шкур в розничной сети. Разрешение Россельхознадзора на ввоз и ветеринарные сопроводительные документы также отсутствовали.
По словам женщины, она везла шкуры в качестве сувениров, полученных в дар от друзей, проживающих в Финляндии.
Шкуры были возвращены на сопредельную территорию, а их владелице придется оплатить штраф в размере 500 рублей.
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