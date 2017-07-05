Жительница Петрозаводска лишилась оленьих шкур на границе с Финляндией

В Карелии у женщины на границе отобрали две оленьих шкуры, которые ей подарили финские друзья, сообщает территориальное управление Россельхознадзора.

Возвращаясь из Финляндии, жительница Петрозаводска, пыталась ввезти через МАПП "Люття" в Карелию две оленьих шкуры без необходимых в данном случае клеймения и документов, подтверждающих проведение таксидермической обработки и приобретение шкур в розничной сети. Разрешение Россельхознадзора на ввоз и ветеринарные сопроводительные документы также отсутствовали.

По словам женщины, она везла шкуры в качестве сувениров, полученных в дар от друзей, проживающих в Финляндии.

Шкуры были возвращены на сопредельную территорию, а их владелице придется оплатить штраф в размере 500 рублей.