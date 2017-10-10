18:20, 10 Октября 2017
Жительница Петрозаводска лишилась телевизора за 30 тысяч рублей
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Оперативники Петрозаводска установили подозреваемого в краже телевизора.
Ранее в полицию обратилась женщина и пояснила, что накануне у нее дома собралось много гостей, а наутро пропал телевизор стоимостью 30 000 рублей.
"В ходе работы по заявлению оперативники опросили лиц, которые в день происшествия посещали потерпевшую. В итоге, они установили подозреваемого, который ранее был судим за имущественные преступления. 46-летний мужчина успел сбыть похищенное", - рассказали в пресс-службе МВД.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
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