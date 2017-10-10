Жительница Петрозаводска лишилась телевизора за 30 тысяч рублей

Оперативники Петрозаводска установили подозреваемого в краже телевизора.

Ранее в полицию обратилась женщина и пояснила, что накануне у нее дома собралось много гостей, а наутро пропал телевизор стоимостью 30 000 рублей.

"В ходе работы по заявлению оперативники опросили лиц, которые в день происшествия посещали потерпевшую. В итоге, они установили подозреваемого, который ранее был судим за имущественные преступления. 46-летний мужчина успел сбыть похищенное", - рассказали в пресс-службе МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".