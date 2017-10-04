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Новости. Криминал
16:53, 04 Октября 2017

Жительница Петрозаводска неосмотрительно совершила покупку через интернет, о чем сильно пожалела

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Полицейские Петрозаводска совместно с коллегами из Архангельска и Калининграда задержали подозреваемого в дистанционном мошенничестве.

Как сообщили в МВД Карелии, в полицию Петрозаводска с сообщением о преступлении обратилась 23-летняя местная жительница. Она рассказала, что в социальной сети нашла объявление о продаже подходящих для ее автомобиля запчастей. Девушка созвонилась с автором размещенной информации, который попросил оплатить всю сумму заказа, после чего обещал выслать товар по почте. Автовладелица согласилась и перевела на указанный счет 8 тысяч рублей. После проведения денежной операции продавец перестал выходить на связь, оплаченные запчасти так и не поступили. 

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Отделения по противодействию мошенничествам, совершенным дистанционным способом, полицейские установили возможного подозреваемого. 

28-летний фигурант был задержан в Калининграде при проведении совместных мероприятий с сотрудниками органов внутренних дел Калининградской и Архангельской областей. 
По версии следствия, мужчина причастен к совершению порядка 10 эпизодов мошеннических действий, зарегистрированных в нескольких северо-западных регионах.

Общая сумма ущерба от данных противоправных деяний превысила 200 тысяч рублей. 

В настоящее время подозреваемый доставлен в Петрозаводск, решается вопрос об его заключении под стражу. В своей биографии мужчина имеет рад судимостей за совершении имущественных преступлений.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2017-10-04 18:07:24
Скорый суд, присяжные, приговор публичная казнь. Законы надо делать под наших людей и не смотреть на Запад.
Гость
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