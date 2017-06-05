Жительница Петрозаводска отметила 103-й день рождения

Петрозаводчанке Едвокии Чистяковой исполнилось 103 года, сообщила мэрия.

"Сегодня представители управления социальной защиты администрации Петрозаводска поздравили с днем рождения одну из старейших жительниц города, Чистякову Евдокию Емельяновну", - отметили в городской администрации. Имениннице исполнилось 103 года.

Евдокия Емельяновна родилась в Сталинградской области. С подросткового возраста трудилась в колхозе, затем работала воспитателем в детском саду, а во время войны – в сельском совете.

В Карелию приехала в 1949 году. Работала на Петрозаводском заводе безалкогольных вин, откуда вышла на пенсию.

У Евдокии Чистяковой трое детей, семеро внуков, семеро правнуков и три праправнука.

Всего, по данным мэрии, в 2017 году юбилейные даты (90, 95, 100 и более лет) будут отмечать 485 долгожителей Петрозаводска.