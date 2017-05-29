Жительница Петрозаводска помогла поймать мошенников, грабивших одиноких пенсионеров

Руководство МВД Карелии поблагодарило жительницу Петрозаводска, оказавшую помощь в пресечении деятельности преступной группы.

Как сообщает ведомство, в середине 2015 года оперативникам стало известно, что на территории Петрозаводска действует группа лиц, в числе которых четыре женщины в возрасте от 33 до 44 лет.

Они занимались хищениями денежных средств у одиноких людей преклонного возраста. Под видом работников социальной сферы злоумышленницы попадали в квартиры потерпевших, а дальше действовали, исходя из ситуации. Если удавалось отвлечь хозяев, деньги похищались тайно, а если же пенсионеры подозревали что-то неладное - то преступники шли на грабеж и похищали накопления открыто.

Также аферисты вводили пенсионеров в заблуждение рассказами о том, что в стране происходит обмен денег, или же им полагается дополнительная надбавка к пенсии. Отдавая фальшивые деньги или купюры "Банка приколов", мошенники забирали у стариков наличность.

Установлено 12 таких преступных посягательств. Суммы ущерба, причиненного пенсионерам, варьируются от 1,5 тысяч до 200 тысяч рублей.

Преступники настолько были уверены в том, что их не узнают, что к некоторым жертвам наведывались дважды.

В 2016 году мошенники решили обмануть еще одного пенсионера. Они убеждали дедушку передать им свои накопления на сумму около 1 млн рублей – якобы за содействие в покупке жилья. Об этом стало известно полицейским и тогда они обратились за помощью к работнице банка, клиентом которого был пенсионер. Выяснилось, что молодая женщина уже приметила подозрительных людей, приходивших с пожилым человеком, и всячески пыталась убедить его не производить сомнительные операции и не снимать деньги для чужих людей. Благодаря работнице банка, удалось заманить мошенниц в отделение банка и задержать их с поличным.

В конце 2016 года материалы уголовного дела были направлены в суд. К настоящему времени вынесен обвинительный приговор в отношении всех участников преступной группы. Они получили наказание в виде лишения свободы сроками от 4 с половиной до 9 лет.