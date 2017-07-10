Жительница Петрозаводска после ухода гостей лишилась 14 тысяч долларов

Полицейские карельской столицы раскрыли кражу со значительным ущербом, сообщает МВД Карелии.

В дежурную часть полиции поступило сообщении о краже денег. Как пояснила 42-летняя потерпевшая, в ночь на 1 июля в ее доме собрался десяток гостей, а после их ухода из квартиры пропали более 14 тысяч долларов США.

Хозяйка валюты принялась обзванивать всех, кто побывал с визитом в квартире, но никто не мог пояснить судьбу сбережений.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую в краже, 41-летнюю петрозаводчанку, которая дала признательные показания. Она знала, что в квартире хранятся деньги. Находясь в гостях, она проверила места вероятных тайников и нашла валюту в шкафу.

Сотрудники полиции успели прийти к женщине до того, как она потратила похищенное. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.158 УК РФ. Ранее несудимой женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.