Жительница поселка в Карелии взяла кредит, чтобы собрать детей в школу

Сотрудники фермы в Пряжинском районе "забесплатно", на голом энтузиазме, работают с мая.

"Зарплата – только на бумажке, - говорит кормач Виктор. – Сегодня кому-то было небольшое перечисление. Мне на данный момент должны около 43 тысяч, не считая сентября".

"А мне около двухсот", - говорит Татьяна Раутанен.

Детей у Татьяны четверо. Старший – студент, средние – в седьмом и четвертом классе, младшему – четыре года. Всех надо было собрать – кого в вуз, кого в школу, кого в садик.

"Была у меня кредитная карта на 120 тысяч, - говорит Татьяна. – Я на эти деньги собрала их в школу. С пенсии потихонечку докладываю. Пенсия где-то 9 тысяч на ребенка".

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