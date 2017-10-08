15:09, 08 Октября 2017
Жительница поселка в Карелии взяла кредит, чтобы собрать детей в школу
По теме
Загрузка...
Сотрудники фермы в Пряжинском районе "забесплатно", на голом энтузиазме, работают с мая.
"Зарплата – только на бумажке, - говорит кормач Виктор. – Сегодня кому-то было небольшое перечисление. Мне на данный момент должны около 43 тысяч, не считая сентября".
"А мне около двухсот", - говорит Татьяна Раутанен.
Детей у Татьяны четверо. Старший – студент, средние – в седьмом и четвертом классе, младшему – четыре года. Всех надо было собрать – кого в вуз, кого в школу, кого в садик.
"Была у меня кредитная карта на 120 тысяч, - говорит Татьяна. – Я на эти деньги собрала их в школу. С пенсии потихонечку докладываю. Пенсия где-то 9 тысяч на ребенка".
Подробнее читайте здесь.
По теме
Выбор читателей
03.10.2017, 23:30
05.10.2017, 11:15
02.10.2017, 11:32
02.10.2017, 14:19
04.10.2017, 12:42
Аналитика
06.10.2017 11:05
Политкухня
Эксперты проанализировали итоги губернаторской кампании в Карелии.
05.10.2017 11:15
03.10.2017 16:14
03.10.2017 10:22
02.10.2017 10:00
Чтиво
06.10.2017 11:54
Личное мнение
Наш любимый блогер Наталья Ермолина о том, как телевизор превращает людей в перегной.
02.10.2017 14:19
27.09.2017 13:16
19.09.2017 17:09
Медиа
07.10.2017 18:32
Опрос
О чем свидетельствует "голодомор" в АО "Пряжинское"?
Афиша
Сегодня в городе (3)
Комментарии