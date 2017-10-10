Жительница Пудожа сняла украшения со спящей подруги и продала их

В Пудоже полицейские установили подозреваемую в краже драгоценностей, сообщает МВД Карелии.

В полицию Пудожа обратилась 46-летняя местная жительница с сообщением о краже золотого изделия. У нее дома собралась компания гостей. Проснувшись после их ухода, женщина не обнаружила на шее цепочку, в квартире ее также не было. Стоимость украшения составляла 13 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили всех, кто был на вечеринке и подробно выяснили обстоятельства. Под подозрение попала 48-летняя знакомая потерпевшей. По версии следствия, эта женщина воспользовалась тем, что хозяйка украшения уснула, сняла его и в дальнейшем продала за несколько сотен рублей.

Возбуждено уголовное дело.