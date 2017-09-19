Жительницу Карелии, страдающую алкоголизмом, лишат прав

Пудожский районный суд запретил женщине садиться за руль.

Как сообщили в республиканской прокуратуре, в Пудожском районе проведена прокурорская проверка исполнения требований Федерального закона "О безопасности дорожного движения" в части недопущения к управлению транспортными средствами лиц, имеющих заболевания, при которых управление транспортными средствами противопоказано.

Жительница района, состоящая на учете в Республиканском наркологическом диспансере с диагнозом "синдром зависимости от алкоголя 2 стадии", при отсутствии стойкой ремиссии имеет водительское удостоверение категории "В" на право управления транспортными средствам. Указанный диагноз является противопоказанием к управлению автомобилем.

В соответствии с законом, основаниями прекращения действия права на управление транспортными средствами среди прочего является наличие медицинских противопоказаний, выявленное в результате обязательного медицинского освидетельствования, или ранее не выявлявшихся медицинских ограничений к управлению транспортными средствами в зависимости от их категорий, назначения и конструктивных характеристик.

Наличие прав у женщины, по мнению прокуратуры, создавало реальную опасность для жизни и здоровья участников дорожного движения, в связи с чем такая ее деятельность подлежала запрету.

По результатам проверки прокуратура района направила в Пудожский районный суд административное исковое заявление о прекращении действия права ответчицы на управление транспортными средствами.

Решением Пудожского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены.