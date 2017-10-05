Животным, находящимся в отлове в Петрозаводске, срочно нужна помощь

Они сидят в холодных вольерах с пустыми мисками.

Группа помощи бездомных животным "Надежда" просит неравнодушных жителей накормить два десятка собак, попавших в отлов.

"Несколько раз в неделю наша группа ездит в отлов, чтобы досыта накормить находящихся там собак. Они сидят кучно, в холодных вольерах, с пустыми железными мисками, в которых даже воды зачастую нет. Руководитель нашей организации Елена Аминева старается от души накормить этих бедолаг, согреть их своим теплом, подарить каждому по миске теплой каши, всегда дает хороший кусок мяса, радует косточками. Собаки, даже самые пугливые и находящиеся в стрессе, всегда ждут ее с радостью, прыгают на решетку, пытаются завладеть ее вниманием и получить любовь, радость и, конечно, миску вкусной еды. Друзья, помогите, пожалуйста, нам и дальше кормить отловышей!" – просят волонтеры.

Остро необходима помощь в виде крупы, мясных продуктов, макаронных изделий, мясных консервов.



По всем предложениям можно писать в тему: https://vk.com/topic-64056974_31388631.

Также можно помочь финансово - на покупку продуктов питания для отловышей, обязателен комментарий к платежу: "Отлов". Карта помощи Сбербанка: 676196000360350731 на имя Аминева Елена Николаевна. На номер +79212237778 подключен мобильный банк.