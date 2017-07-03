10:21, 03 Июля 2017
Живущие за понтонным мостом в Соломенном люди останутся без света
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Из-за проведения профилактических работ 6 июля планируется отключение электроэнергии в Соломенном, рассказали в мэрии Петрозаводска.
В четверг, 6 июля, с 11 до 16 часов в микрорайоне Соломенное будет отключено электроснабжение всех улиц за мостом.
Отключение электроэнергии будет осуществляться в связи с проведением профилактических работ на сетях АО "ПКС".
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