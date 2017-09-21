Тихий зеленый район, свежий воздух и природа – преимущества жизни в новом жилом комплексе "Гармония".

Здесь предусмотрено все необходимое для жителей: просторные парковки, магазины и аптеки, фитнес-центры и салоны красоты, уже проектируется школа, а строительство детского сада на 300 мест идет полным ходом.

ЖК "Гармония" - это дома малой и средней этажности, созданные для тех, кто ценит комфорт, индивидуальность и современный подход.

Планировки квартир радуют своим удобством и многофункциональностью. В каждой квартире возможна установка сауны, что очень актуально в наших климатических условиях, а просторные балконы призваны стать дополнительным местом для отдыха всей семьи. Во всех квартирах установлены экологичные деревянные окна, в ряде квартир их высота достигает 1,8 м, что обеспечивает максимум естественного освещения.

Обладателей квартир порадуют современные лифты Otis, стальные двери Torex, просторные светлые холлы с панорамным остеклением, камеры видеонаблюдения и возможность установки видео-домофона.

Особое внимание уделено благоустройству территории, зонам отдыха и детским площадкам. В настоящее время ведутся работы по благоустройству Новодревлянского сквера, где будет приятно гулять всей семьёй. Хорошая новость для приверженцев здорового образа жизни: известная лыжная трасса "Фонтаны" всего в 200 метрах!

Первые три дома сдаются в конце сентября, у вас уже сейчас есть возможность выбрать наиболее подходящую вам планировку или вместе с нами создать свою, а наши банки-партнеры порадуют интересными предложениями по величине процентной ставки.



Посмотреть планировки квартир, узнать стоимость и получить информацию об акциях, проводимых компанией, можно на сайте: kcm-kvartira.ru или по тел. 332-700.

ЖК "Гармония" - это действительно качественно новый уровень жизни!

На правах рекламы