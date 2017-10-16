ЖК "Каскад" объявил старт продаж новых квартир

Успейте купить квартиру в доме №8 ЖК "Каскад" на выгодных условиях от строительной компании "Век".

2 октября строительная компания "Век" объявила о старте продаж новых квартир в строящемся доме№8 жилого комплекса "Каскад". Многие уже оценили преимущества выбора первых покупателей, а также особенные достоинства нового дома:

- Видовые квартиры. Обзор на лесной массив и речку.

- Выбор разнообразных планировок просторных 3-х и 4-х комнатных квартир. Отличный вариант для большой семьи!

- Ещё более продуманные планировки 1-но и 2-х комнатные квартиры. Не нужно думать: как расставить мебель, для вас уже готов проект!

- Отсутствие коммерческих помещений на первых этажах. Ещё тише, ещё комфортнее!

На старте продаж у вас есть уникальная возможность – выбрать из большого перечня планировок квартиру, идеально подходящую именно вам! А первых 20 покупателей ждут скидки/подарки! Уже 8 покупателей нашли свои идеальные квартиры, и выбрали лучшее для себя: кто-то получил в подарок кладовую к новой квартире, кто-то выбрал выгодную скидку от застройщика. Торопитесь, вы еще можете успеть воспользоваться уникальным предложением. Бронируйте квартиру бесплатно прямо сейчас на сайте и записывайтесь на индивидуальный показ по тел.33-00-43.

Застройщик ОАО "Строительная компания "Век". Проектная декларация на сайте vek-kvartira.ru.

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