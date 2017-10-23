ЖК "Курс" на Варкауса открывает свои двери

Теперь можно не только обсуждать планировки и удобство проживания в этом комплексе, но и наглядно осматривать строительную площадку.

23 октября - открытие нового офиса продаж ЖК "Курс" на Варкауса.

Уютный, теплый и просторный офис, руководителем которого является Наталья Кузнецова, ждет вас по адресу: пересечение Варкауса/Мелентьевой.

ЖК "Курс" – это новый комплекс из трех монолитных домов с огромным количеством преимуществ по сравнению со многими петрозаводскими новостройками.

Квартиры уровня комфорт плюс в жилом комплексе "Курс" на Варкауса на стадии строительства можно купить по весьма приемлемым ценам, сопоставимым с ценами в любом спальном районе города. Так, минимальная цена за "евродвушку" площадью 32 квадратных метра сейчас составляет 1,697 миллиона рублей.

- Цена для покупателей на нулевом цикле пока занижена, ведь продажи стартовали только в августе, - говорит Наталья Кузнецова. – При этом более 30 квартир уже продано.

Квартиры предлагаются самые разные, но хитами можно назвать компактную "евродвушку", двухкомнатную квартиру побольше или просторную "трешку". Однако, повторим, во всех без исключения вариантах – большие панорамные окна и остекленные террасы. Есть и спецпредложения, такие, как: видовая квартира с расположением окон на разные стороны, двумя санузлами и террасой площадью более 20 квадратных метров. Стоимость такой квартиры – 3,8 миллиона рублей.

Приглашаем всех в наш новый офис за более подробными консультациями по адресу: пересечение Варкауса/Мелентьевой, подробная информация на сайте kurs.group или по телефону 331-771.

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