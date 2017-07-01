Жутко, когда такое увидишь – очевидец рассказал о ДТП с лесовозом в Пряжинском районе

По словам очевидца, жуткое ДТП с лесовозом произошло в Пряжинском районе Карелии перед поворотом на Ведлозеро.

Как рассказал очевидец, ДТП с лесовозом и иномаркой произошло накануне в Пряжинском районе Карелии перед поворотом на Ведлозеро.

"От лесовоза, двигающегося в сторону Сортавала, оторвалось колесо (сдвоенные, вместе с диском и сопутствующим металлом). Колёса попали в Шкоду рапид, двигающуюся во встречном направлении, - удар в лоб, и отскочили в обратную сторону. Водитель жив, отделался испугом. Машина пострадала очень сильно", - рассказал очевидец аварии в группе ДТП Петрозаводска и Карелии в ночь с пятницы на субботу.

"Фото нет, не до того было! Будьте бдительны! Я ехал сразу за лесовозом, еле успел увернуться от колёс! Жутко, когда такое видишь!".