09:18, 24 Октября 2017
Зимнее ограничение скорости введут в Финляндии на этой неделе
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Ограничения скорости вступят в силу в соседней с Карелией Финляндии в четверг, 26 октября.
На отдельных дорожных участках знаки могут поменять в пятницу, пишет Karjalainen.
На крупных автомагистралях лимит скорости уменьшится со 120 до 100 км/ч, на главных дорогах — со 100 до 80 км/ч.
Советник по безопасности дорожного движения Туомас Остерман сказал, что низкий скоростной режим уменьшает число ДТП. Зимние скорости спасают восемь человек в год.
На скользких склонах тормозной путь автомобиля значительно продлевается. Например, при движении по сухой дороге со скоростью 80 км/ч остановка составляет 50 метров, но на ледяной дороге до 180 метров, говорит инструктор по безопасности движения Эркка Саволайнен
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