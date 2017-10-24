Зимнее ограничение скорости введут в Финляндии на этой неделе

Ограничения скорости вступят в силу в соседней с Карелией Финляндии в четверг, 26 октября.

На отдельных дорожных участках знаки могут поменять в пятницу, пишет Karjalainen.

На крупных автомагистралях лимит скорости уменьшится со 120 до 100 км/ч, на главных дорогах — со 100 до 80 км/ч.

Советник по безопасности дорожного движения Туомас Остерман сказал, что низкий скоростной режим уменьшает число ДТП. Зимние скорости спасают восемь человек в год.

На скользких склонах тормозной путь автомобиля значительно продлевается. Например, при движении по сухой дороге со скоростью 80 км/ч остановка составляет 50 метров, но на ледяной дороге до 180 метров, говорит инструктор по безопасности движения Эркка Саволайнен