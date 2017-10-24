Злоумышленники оставили поселок в Карелии без телефонной связи

В Сегежском районе задержаны похитители телефонного кабеля, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками полиции по Сегежскому району установлены подозреваемые в серии краж телефонного кабеля, совершенных на территории поселка Надвоицы.

Как установили оперативники, двое местных жителей похищали оборудование из коллекторов, а также подвалов и с чердаков жилых домов. Совокупный ущерб от их действий превысил 300 тысяч рублей. Насчитывается более десяти эпизодов. Медный кабель, добытый незаконным путем, подозреваемые сдавали в пункт приема металлолома.

В настоящее время уголовные дела по признакам составов преступлений, соединены в одно производство. Также возбуждены уголовные дела, предусмотренные частью 1 статьи 215.2 Уголовного кодекса "Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения".