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11:57, 20 Июня 2017

Знакомый рассказал, зачем подростки отправились на лодке на Ладогу

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Товарищ отправившихся на Ладогу подростков Артур Малышков рассказал, зачем подростки ушли в озеро.

Как рассказал Малышков телеканалу РЕН, накануне он созванивался с одним из товарищей. Он рассказал, что компания собирается поехать на острова, праздновать день рождения единственной девушки - Николь Л.. Подростки из Сортавалы там раньше никогда не были, уточнил Малышков.

Напомним, 19 июня пятеро несовершеннолетних, катаясь на лодке в заливе Импилахти, перевернулись и оказались в воде. Среди подростков было четыре юноши и девушка. Двоим ребятам удалось спастись, поиски остальных подростков сейчас продолжаются. Личности всех несовершеннолетних установлены. Следственный комитет возбужденил уголовное дело.

По данным МЧС, двое подростков, которым удалось выбраться на берег, находятся под присмотром врачей в ЦРБ Сортавалы, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

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