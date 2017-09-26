Золотая осень придет в Карелию во вторник

О погоде на 26 сентября в Карелии рассказали синоптики республиканского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 26 сентября ожидается переменная облачность.

Без осадков. Ночью и утром возможен слабый туман.

Ветер переменный слабый.

Дневная температура составит +12, +14 градусов.

В районах Карелии также будет переменная облачность.

Без осадков.

Ветер переменных направлений 2-7 м/с.

Днем воздух прогреется до +12, +17 градусов.