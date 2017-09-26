07:05, 26 Сентября 2017
Золотая осень придет в Карелию во вторник
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О погоде на 26 сентября в Карелии рассказали синоптики республиканского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 26 сентября ожидается переменная облачность.
Без осадков. Ночью и утром возможен слабый туман.
Ветер переменный слабый.
Дневная температура составит +12, +14 градусов.
В районах Карелии также будет переменная облачность.
Без осадков.
Ветер переменных направлений 2-7 м/с.
Днем воздух прогреется до +12, +17 градусов.
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