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Новости. Общество
08:05, 04 Октября 2017

Зоотехник ООО "Пряжинское": Еще немного бы – и трындец

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Татьяна Раутанен, зоотехник ООО "Пряжинское", рассказала, как всем миром спасали умирающих от голода коров.

"Нам привезли сено с полей, сказали, что это свежий урожай, наивкуснейшее сено, - рассказывает Татьяна Раутанен, - но это были просто насквозь прогнившие черные шарики. Мы раздавали эти шары коровам, приходилось их раскатывать, а они горячущие, даже рука не терпела – такая перепревшая трава была. А больше давать было нечего. Все. И постоянно вой - кричат, кричат, кричат. Мы даже теперь их накормить не можем. Наши накосят "зеленки", начинаем кормить вдоволь, а они все не могут наесться – хапают, хапают".

"Комбикорм, который привезли сейчас из города, давать нельзя, мы коров три недели не кормили комбикормом, - объясняет телятница Татьяна Кемпинен. - Можно дать только четвертую часть от нормы, приучить к нему опять, иначе у них желудки забьются, и коровы слягут. Они ждут сена, силоса, зеленки. А сено привезли гнилое. Как этим кормить? Завтра будем опять падеж собирать… Я с телятами работаю, за неделю по девять штук отходило. У меня в течение года такого падежа не было".

По словам Татьяны Раутанен, коровы обессиливают, падают с ног, а потом не могут встать. Телята погибают в переходный период, когда их переводят с молока на некачественное сено. На момент нашей беседы на ферме было 304 дойных коровы, общее поголовье – 559, телят – больше 100 голов.

Продолжается борьба за выживание. И работники фермы, и чиновники республиканского минсельхоза понимают, что стадо не удастся сохранить в полном объеме, процентов 30 уже не вернуть.

Что сейчас происходит на ферме, читайте в статье "Пряжинский "голодомор".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гарик
2017-10-04 09:18:34
Следственный Комитет и Прокуратура проснитесь , в этом Голодоморе мое работы для вас (составов преступлений). Проявите гражданскую позицию ,не ждите указаний сверху.
YellowSubmarine
2017-10-04 08:30:15
Как бы наши "лаперузы" в ближайшее время своими "мудрыми" решениями не довели людей до такого состояния, как этих бедных бурёнок нерадивый хозяин!
Стоит только на пару-тройку километров отъехать от города, борющегося за высокое звание "столичного", как от ужаса и безысходности слёзы на глаза наворачиваются. Вот уже как 26 лет прошло с момента свершения низменной буржуазной революции, процесс первичного ограбления должен бы завершиться, ан нет, в стране увеличивается только количество долларовых миллионеров (около 180 тыс. г-нов и м-мов). В преддверии 100-летия ВОР провозглашу лозунг: грабители всех мастей, гоп-гоп до кучи! Так держать!!!
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