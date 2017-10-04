Зоотехник ООО "Пряжинское": Еще немного бы – и трындец

Татьяна Раутанен, зоотехник ООО "Пряжинское", рассказала, как всем миром спасали умирающих от голода коров.

"Нам привезли сено с полей, сказали, что это свежий урожай, наивкуснейшее сено, - рассказывает Татьяна Раутанен, - но это были просто насквозь прогнившие черные шарики. Мы раздавали эти шары коровам, приходилось их раскатывать, а они горячущие, даже рука не терпела – такая перепревшая трава была. А больше давать было нечего. Все. И постоянно вой - кричат, кричат, кричат. Мы даже теперь их накормить не можем. Наши накосят "зеленки", начинаем кормить вдоволь, а они все не могут наесться – хапают, хапают".

"Комбикорм, который привезли сейчас из города, давать нельзя, мы коров три недели не кормили комбикормом, - объясняет телятница Татьяна Кемпинен. - Можно дать только четвертую часть от нормы, приучить к нему опять, иначе у них желудки забьются, и коровы слягут. Они ждут сена, силоса, зеленки. А сено привезли гнилое. Как этим кормить? Завтра будем опять падеж собирать… Я с телятами работаю, за неделю по девять штук отходило. У меня в течение года такого падежа не было".

По словам Татьяны Раутанен, коровы обессиливают, падают с ног, а потом не могут встать. Телята погибают в переходный период, когда их переводят с молока на некачественное сено. На момент нашей беседы на ферме было 304 дойных коровы, общее поголовье – 559, телят – больше 100 голов.

Продолжается борьба за выживание. И работники фермы, и чиновники республиканского минсельхоза понимают, что стадо не удастся сохранить в полном объеме, процентов 30 уже не вернуть.

Что сейчас происходит на ферме, читайте в статье "Пряжинский "голодомор".