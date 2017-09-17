Зоозащитники Петрозаводска просят не бросать на дачах своих четверолапых друзей
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Зоозащитники Петрозаводска начали кампанию по спасению животных, которых люди оставляют на дачах зимовать.
Активисты из Петрозаводска призывают жителей помочь в распространении информации.
Первый Петрозаводский Общественный Приют и группа "Возьмите меня в семью" начали кампанию против кидания на произвол судьбы питомцев на дачных участках.
С наступлением осенней поры, когда подходит к концу сезон огородников, на дачах люди часто оставляют своих домашних животных. Домашние животные, брошенные на произвол судьбы, либо замерзают, либо попадают в лапы лесных хищников.
Зоозащитники просят всех неравнодушных помочь с распространением социальных плакатов на досках объявлений в собственных дачных кооперативах, поселках и деревнях. К примеру, в настоящий момент волонтеры разместили плакаты на дачах Кондопоги и Пряжи, а также в троллейбусах Петрозаводска.
Всем заинтересовавшимся просьба обращаться Первый Петрозаводский Общественный Приют.
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