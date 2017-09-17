Зоозащитники Петрозаводска просят не бросать на дачах своих четверолапых друзей

Зоозащитники Петрозаводска начали кампанию по спасению животных, которых люди оставляют на дачах зимовать.

Активисты из Петрозаводска призывают жителей помочь в распространении информации.

Первый Петрозаводский Общественный Приют и группа "Возьмите меня в семью" начали кампанию против кидания на произвол судьбы питомцев на дачных участках.

С наступлением осенней поры, когда подходит к концу сезон огородников, на дачах люди часто оставляют своих домашних животных. Домашние животные, брошенные на произвол судьбы, либо замерзают, либо попадают в лапы лесных хищников.

Зоозащитники просят всех неравнодушных помочь с распространением социальных плакатов на досках объявлений в собственных дачных кооперативах, поселках и деревнях. К примеру, в настоящий момент волонтеры разместили плакаты на дачах Кондопоги и Пряжи, а также в троллейбусах Петрозаводска.

Всем заинтересовавшимся просьба обращаться Первый Петрозаводский Общественный Приют.