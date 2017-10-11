Звёзд для новогоднего огонька будут выбирать путём голосования в соцсетях

Пользователи соцсети смогут выбрать из предложенного шорт-листа до трёх любимых исполнителей, которых они хотят видеть на телеэкране в новогоднюю ночь.

После громкого скандала в прошлом году, когда в Интернете была составлена петиция против мелькания в новогодних огоньках федеральных телеканалов одних и тех же лиц и имён, на российском ТВ, похоже, грядут-таки изменения, пишет life.

Первым на эксперимент решился Первый канал. В сотрудничестве с социальной сетью "Одноклассники" он запускает специальное голосование, которое будет формироваться с помощью приложения "Твои звёзды на Первом". Там пользователи смогут выбрать из предложенного шорт-листа до трёх любимых исполнителей, которых они хотят видеть на телеэкране в ночь с 31 декабря 2017 на 1 января 2018.

Как стало известно, в уже наметившийся "Топ-60" ворвалась "свежая кровь" — к примеру, группы "Грибы", "Время и стекло", исполнитель Jah Khalib и многие другие.

Как сообщили Super представители канала, голосование продлится до 30 октября и пользователи смогут отслеживать его промежуточные результаты в режиме онлайн. После подведения окончательных итогов лидеры будут приглашены для съёмок в новогоднем шоу Первого канала.